Рублёв уступил Норри в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Британский теннисист Кэмерон Норри (12-я ракетка мира) оказался сильнее россиянина Андрея Рублёва (седьмая ракетка мира) в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Норри одержал победу со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 14 минут. Кэмерон дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Андрея Рублёва восемь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В 1/4 финала британскому теннисисту будет противостоять победитель матча Фрэнсиса Тиафо (США) и Алехандро Табило (Чили).

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.