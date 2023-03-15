Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв уступил Норри в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Рублёв уступил Норри в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Британский теннисист Кэмерон Норри (12-я ракетка мира) оказался сильнее россиянина Андрея Рублёва (седьмая ракетка мира) в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Норри одержал победу со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 14 минут. Кэмерон дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Андрея Рублёва восемь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В 1/4 финала британскому теннисисту будет противостоять победитель матча Фрэнсиса Тиафо (США) и Алехандро Табило (Чили).

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
15 марта 2023, среда. 00:15 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023