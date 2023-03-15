Рублёв уступил Норри в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Британский теннисист Кэмерон Норри (12-я ракетка мира) оказался сильнее россиянина Андрея Рублёва (седьмая ракетка мира) в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
Норри одержал победу со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 14 минут. Кэмерон дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Андрея Рублёва восемь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В 1/4 финала британскому теннисисту будет противостоять победитель матча Фрэнсиса Тиафо (США) и Алехандро Табило (Чили).
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.
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