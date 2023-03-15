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Кто остановит Медведева в Индиан-Уэллсе?

Кто остановит Медведева в Индиан-Уэллсе?
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Шестая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в упорной борьбе нанёс поражение немцу Александру Звереву (14-й номер рейтинга ATP) в матче четвёртого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5).

Это позволило Медведеву выйти в четвертьфинал турнира, где его соперником станет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина, который в своём матче четвёртого круга обыграл чилийца Кристьяна Гарина.

Мачт Медведева и Фокины состоится 16 марта 2023 года, начало встречи — в 21:00 мск.

Примечательно, что Даниил впервые в карьере смог выйти в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе — ранее он не заходил на этом «Мастерсе» дальше четвёртого круга.

«Чемпионат» приглашает вас принять участие в опросе: «Кто остановит Медведева в Индиан-Уэллсе?»

Пройти опрос можно по ссылке.

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