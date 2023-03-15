Соболенко обыграла Крейчикову и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (вторая ракетка мира) оказалась сильнее чешской спортсменки Барборы Крейчиковой (16-я ракетка мира) в матче четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Соболенко обыграла соперницу со счётом 6:3, 2:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. На счету Соболенко 11 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 11. Крейчикова три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Соболенко сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.