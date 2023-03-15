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Тейлор Фритц вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Тейлор Фритц вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Американский теннисист Тейлор Фритц (пятая ракетка мира) оказался сильнее венгра Мартона Фучовича (84-я ракетка мира) в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Фритц одержал победу со счётом 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час 40 минут. Фритц три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Фучовича семь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале пятой ракетке мира будет противостоять победитель матча Янника Синнера (Италия) и Стэна Вавринки (Швейцария).

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
15 марта 2023, среда. 00:50 МСК
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Мартон Фучович
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Комментарии
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