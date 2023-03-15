Джессика Пегула уступила Петре Квитовой в матче 1/8 финала на турнире в Индиан-Уэллсе

Чешская теннисистка Петра Квитова (15-я ракетка мира) оказалась сильнее американки Джессики Пегулы (3-я ракетка мира) в матче четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
Квитова обыграла Пегулу со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (13:11). Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут. На счету Квитовой четыре эйса, восемь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из десяти. Пегула дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.
В следующем круге Квитова сыграет с теннисисткой из Греции Марией Саккари.
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.
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