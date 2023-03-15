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Дрэйпер не смог завершить матч с Алькарасом. Испанец вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Дрэйпер не смог завершить матч с Алькарасом. Испанец вышел в четвертьфинал «Мастерса»
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Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) вышл в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Теннисист из Великобритании Джек Дрэйпер не смог доиграть матч четвёртого круга до конца.

До отказа Алькарас одерживал победу со счётом 6:2, 2:0. Встреча продлилась 47 минут. На счету 19-летнего испанского спортсмена два эйса, нет двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти. Дрэйпер один раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку, а также упустил три заработанных брейк-пойнта.

В следующем круге Алькарасу будет противостоять победитель пары Томи Пол – Феликс Оже-Альяссим.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
15 марта 2023, среда. 05:30 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		2  
2 		0  
         
Джек Дрэйпер
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
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