Дрэйпер не смог завершить матч с Алькарасом. Испанец вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) вышл в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Теннисист из Великобритании Джек Дрэйпер не смог доиграть матч четвёртого круга до конца.

До отказа Алькарас одерживал победу со счётом 6:2, 2:0. Встреча продлилась 47 минут. На счету 19-летнего испанского спортсмена два эйса, нет двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти. Дрэйпер один раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку, а также упустил три заработанных брейк-пойнта.

В следующем круге Алькарасу будет противостоять победитель пары Томи Пол – Феликс Оже-Альяссим.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц.