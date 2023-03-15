Гарсия сенсационно уступила Кырсте в матче 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Французская теннисистка Каролин Гарсия (5-я ракетка мира) проиграла спортсменке из Румынии Соране Кырсте (83-я ракетка мира) в матче четвёртого круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Сорана переиграла Каролин со счётом 6:4, 4:6, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. За это время Сорана выполнила две подачи навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 12 заработанных брейк-пойнтов. Каролин, в свою очередь совершила восемь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 9 заработанных брейк-пойнта.

В 1/4 финала турнира Кырстя встретится с победительницей пары Ига Свёнтек – Эмма Радукану.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.