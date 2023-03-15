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Медведев: я на самом деле думал, что всё будет плохо, и я не смогу продолжать матч

Медведев: я на самом деле думал, что всё будет плохо, и я не смогу продолжать матч
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился своими ощущениями от повреждённой лодыжки во время победного матча с немцем Александром Зверевым в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Как моя лодыжка? Спасибо вам. Я пока не знаю, потому что дело в том, что я подвернул её, скажем так, довольно сильно. В тот момент, когда я подвернул её, я подумал, что всё будет просто отлично, и собирался встать, а потом боль начала резко усиливаться. Я на самом деле думал, что всё будет плохо, и я не смогу продолжать матч. Потом они затейпировали лодыжку. Вначале это было довольно болезненно, поэтому я был больше обеспокоен и сосредоточен на ней, чем на игре. Тогда это действительно немного помогло мне играть лучше. Затем, до конца матча, вероятно, произошёл выброс адреналина. Так что ходить было нелегко, вот почему я хромал, но двигаться было легче. И поэтому в каком-то смысле я могу понять, насколько тяжело сопернику, когда он видит, что ты хромаешь, а затем бежишь за всеми укороченными и прочими ударами, что совершенно нормально. Теперь, когда я остыл, это большое дело. Я не могу нормально ходить. Но если всё будет хорошо, я затейпирую лодыжку завтра, приму одно обезболивающее и пойду играть. Так что на данный момент добавить больше нечего. Довольно болезненно, но, надеюсь, ничего слишком плохого», — рассказал Даниил на пресс-конференции.

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