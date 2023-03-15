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Медведев: хочу, чтобы меня запомнили не только за мои истерики, но больше за мою игру

Медведев: хочу, чтобы меня запомнили не только за мои истерики, но больше за мою игру
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, какую работу проделывает в ментальном плане и как старается изменить своё поведение на корте.

«Ну, я действительно думаю, что работа с ментальным тренером, предыдущим, который у меня был, Франциской, очень помогла мне, прежде всего, повзрослеть как личность, и это помогло мне повзрослеть на теннисном корте, говоря даже о завоевании титулов и достижении лучших результатов. Потому что также, на мой взгляд, если вы незрелый, то сделать это будет сложнее. Это мне очень помогло.

Я чувствую, что много раз я способен… Я имею в виду, дело в том, что вы не можете постоянно совершать, назовём это, ошибки, а затем извиняться и говорить: видите ли, я приношу извинения. Так что это по-взрослому. Нет, но я способен на протяжении большого количества раз видеть свои ошибки. Иногда нет. Иногда, если человек приходит ко мне и говорит: «Ты совершил ошибку», то я говорю, нет, я так не думаю. Тогда это тоже ваше мнение.
Но иногда я способен увидеть это, а затем сказать себе: ладно, может быть, в следующий раз мне придётся постараться сделать лучше. Опять же, если бы это случилось, когда мне было 16 лет, мне бы не понравилось что-то о корте, о себе, о моей сегодняшней игре, я даже не хочу говорить, что произошло, но это было бы намного хуже, чем сейчас. Но это то, над чем я собираюсь стараться работать на протяжении всей своей карьеры, потому что я хочу, чтобы меня запомнили не только за мои истерики, но больше за мою игру и за положительные стороны моей личности.

Да, я хочу, иметь хорошие отношения со всеми ребятами на корте, потому что я также понимаю, что это может отвлечь моего соперника, а это не то, чего я хочу. Я не хочу выигрывать матч, отвлекая своего противника. Я хочу выиграть его нормально. Да, это то, над чем я постоянно работаю. Я уверен, что буду только совершенствоваться в этом деле, — рассказал Даниил на пресс-конференции.

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