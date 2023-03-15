Видеообзор победы Арины Соболенко над Барборой Крейчиковой на турнире в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (вторая ракетка мира) оказалась сильнее чешской спортсменки Барборы Крейчиковой (16-я ракетка мира) в матче четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
Соболенко обыграла соперницу со счётом 6:3, 2:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. На счету Соболенко 11 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 11. Крейчикова три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.
«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты матча:
Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
В следующем круге Соболенко сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф.
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.
- 15 марта 2023
-
09:44
-
09:36
-
09:15
-
08:35
-
08:25
-
08:10
-
08:05
-
06:40
-
06:31
-
06:08
-
05:38
-
02:43
-
01:59
-
01:47
-
01:34
-
01:25
-
01:10
-
00:37
-
00:33
-
00:30
-
00:03
- 14 марта 2023
-
23:54
-
23:36
-
23:27
-
23:15
-
23:01
-
22:57
-
22:49
-
22:43
-
22:37
-
22:34
-
22:22
-
22:17
-
21:38
-
21:31