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Видеообзор победы Арины Соболенко над Барборой Крейчиковой на турнире в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (вторая ракетка мира) оказалась сильнее чешской спортсменки Барборы Крейчиковой (16-я ракетка мира) в матче четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Соболенко обыграла соперницу со счётом 6:3, 2:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. На счету Соболенко 11 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 11. Крейчикова три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты матча:

Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

В следующем круге Соболенко сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.