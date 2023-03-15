Оже-Альяссим обыграл Томми Пола и вышел в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

10-я ракетка мира, канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в матче третьего круга американского теннисиста Томми Пола (19-я ракетка мира).

Игра завершилась победой Оже-Альяссима со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (8:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. За это время Пол ни разу не подал на вылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из девяти заработанных брейк-пойнтов. Оже-Альяссим сделал 12 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

В пятом круге Оже-Альяссим встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.