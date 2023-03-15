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Индиан-Уэллс-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей седьмого игрового дня

Индиан-Уэллс-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей седьмого игрового дня
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Завершился седьмой игровой день турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Седьмой игровой день. Результаты

Даниил Медведев (Россия, 5) – Александр Зверев (Германия, 12) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5.
Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 23) – Кристьян Гарин (Чили, Q) – 6:3, 6:4.
Андрей Рублёв (Россия, 6) – Кэмерон Норри (Великобритания, 10) – 2:6, 4:6.
Тейлор Фритц (США, ) – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:4, 6:3.
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Джек Дрэйпер (Великобритания) – 6:2, 2:0.
Янник Синнер (Италия, 11) – Стэн Вавринка (Швейцария, SR) – 6:1, 6:4.
Томми Пол (США, 17) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) – 6:3, 3:6, 6:7 (6:8).

Медведев вышел в 1/4 финала на испанца с русскими корнями. Расписание, сетки Индиан-Уэллса Медведев вышел в 1/4 финала на испанца с русскими корнями. Расписание, сетки Индиан-Уэллса
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Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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