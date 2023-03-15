Карлос Алькарас: ко мне вернулась уверенность, чувствую, что являюсь одним из фаворитов

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В матче четвёртого круга Алькарас обыграл британца Джека Дрэйпера, который не смог завершить матч из-за травмы (6:2, 2:0).
«Я очень хорошо чувствовал мяч. Очень этим доволен. Я бы сказал, что по-настоящему вернулся, я наносил отличные удары. Я закончил матч с уверенностью в своих ударах, чтобы с большей уверенностью выйти в следующий раунд/
На Открытом чемпионате Аргентины я не чувствовал себя фаворитом. Как только я начал играть свои первые матчи, ко мне стала возвращаться уверенность, мой стиль, мой уровень, это снова был я. Прямо сейчас я чувствую, что могу победить, что прямо здесь и сейчас я один из фаворитов», — приводит слова Алькараса Marca.
В 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе испанскому теннисисту будет противостоять канадец Феликс Оже-Альяссим.
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц.
- 15 марта 2023
-
13:40
-
13:35
-
13:22
-
13:03
-
12:31
-
12:00
-
11:00
-
10:07
-
09:44
-
09:36
-
09:15
-
08:35
-
08:25
-
08:10
-
08:05
-
06:40
-
06:31
-
06:08
-
05:38
-
02:43
-
01:59
-
01:47
-
01:34
-
01:25
-
01:10
-
00:37
-
00:33
-
00:30
-
00:03
- 14 марта 2023
-
23:54
-
23:36
-
23:27
-
23:15
-
23:01
-
22:57