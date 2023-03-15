Карлос Алькарас: ко мне вернулась уверенность, чувствую, что являюсь одним из фаворитов

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В матче четвёртого круга Алькарас обыграл британца Джека Дрэйпера, который не смог завершить матч из-за травмы (6:2, 2:0).

«Я очень хорошо чувствовал мяч. Очень этим доволен. Я бы сказал, что по-настоящему вернулся, я наносил отличные удары. Я закончил матч с уверенностью в своих ударах, чтобы с большей уверенностью выйти в следующий раунд/

На Открытом чемпионате Аргентины я не чувствовал себя фаворитом. Как только я начал играть свои первые матчи, ко мне стала возвращаться уверенность, мой стиль, мой уровень, это снова был я. Прямо сейчас я чувствую, что могу победить, что прямо здесь и сейчас я один из фаворитов», — приводит слова Алькараса Marca.

В 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе испанскому теннисисту будет противостоять канадец Феликс Оже-Альяссим.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц.