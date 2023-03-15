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«Выздоравливай». Алькарас после матча оставил послание снявшемуся из-за травмы Дрэйперу

«Выздоравливай». Алькарас после матча оставил послание снявшемуся из-за травмы Дрэйперу
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Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас пожелал здоровья британцу Джеку Дрэйперу, который не смог завершить их матч в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) из-за проблем с мышцами живота.

До отказа от британского теннисиста Алькарас вёл со счётом 6:2, 2:0. Встреча продлилась всего 47 минут. Сразу после матча испанец, оставляя автограф на камере, написал «Выздоравливай, Джек».

Фото: СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦИИ

Фото: СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦИИ

В матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе Карлосу Алькарасу будет противостоять десятая ракетка мира, канадец Феликс Оже-Альяссим.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.

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