Медведев: пару раз мог сняться с матчей, но мне всегда нравится пытаться

Шестая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих ощущениях в моменте с повреждением голеностопа в шестом гейме второго сета матча четвёртого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе с немцем Александром Зверевым (6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5).
«Мог ли хотя бы представить, что выиграю этот матч? Определённо нет. В тот момент, когда упал, я почти сразу попытался встать и почувствовал боль. Когда это случилось, доктор подошёл и сказал: давайте подойдём к стулу. Я сказал: не знаю, боюсь подходить к стулу. Потом подумал: «Ладно, постараюсь». И пошёл.
Я думал, что буду сниматься с матча. Но мне всегда нравится пытаться. В моей карьере уже было несколько случаев, когда я думал, что буду сниматься, но всегда делал попытку. Если понимаю, что не смогу, тогда снимаюсь. Ярким примером является матч с Новаком в Астане. Во время тай-брейка там я почувствовал, что порвал мышцу. Я знал это. Итак, я завершил тай-брейк и снялся, потому что знал, что не собираюсь играть с разорванной мышцей. Так что если бы я сам почувствовал, что порвал там связки, я бы не играл. Два человека высказали мне мнение о том, что я могу продолжать играть, пока мне не станет слишком больно. Да, я двигался всё лучше и лучше благодаря адреналину. И даже если не говорить о лодыжке, матч сам по себе был сумасшедшим. У Саши было, сколько, 10 брейк-пойнтов во втором сете? Когда у тебя есть 10 брейк-пойнтов, ты гораздо ближе к победе и, возможно, даже заслуживаешь этого, но иногда теннис таков. Такие моменты случаются, и уверенность определённо помогла мне», — рассказал Даниил на пресс-конференции.
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