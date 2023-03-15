Свёнтек — о решении украинки Цуренко не играть с Соболенко: полностью её понимаю

Польская теннисистка Ига Свёнтек (первая ракетка мира) высказалась о решении украинской спортсменки Леси Цуренко сняться с матча с белоруской Ариной Соболенко на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) из-за шока, который вызвал у неё разговор с главой WTA Стивом Саймоном.
«Я полностью понимаю, почему Цуренко снялась. Честно говоря, я очень уважаю украинских девушек. Если бы в моей стране упала бомба или мой дом был бы разрушен, я не знаю, смогла бы справиться с этим и участвовать в соревнованиях. Понимаю, что она была не готова это сделать.
Думаю, нужно делать больше, чтобы помочь украинским теннисистам, потому что большую часть времени мы обсуждаем российских и белорусских спортсменов, их допуск на соревнования. Это не кажется мне правильным. Мы должны больше сосредоточиться на украинских спортсменах и обеспечить их всем необходимым. На их плечах сейчас тяжёлый груз», — приводит слова Свёнтек Reuters.
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