Видеообзор драматичной победы Оже-Альяссима над Томми Полом на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Десятая ракетка мира, канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в матче четвёртого круга американского теннисиста Томми Пола (19-я ракетка мира). В концовке поединка Феликс два раза отыграл тройной матчбол: сначала при счёте 5:6 по геймам, а затем при 3:6 на тай-брейке.

Игра завершилась победой Оже-Альяссима со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. За это время Пол ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из девяти заработанных брейк-пойнтов. Оже-Альяссим сделал 12 эйсов и семь двойных ошибок, а также реализовал два брейк-пойнта из восьми.

«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты матча:

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

В четвертьфинале Феликс Оже-Альяссим встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.