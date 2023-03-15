Радукану: в матче со Свёнтек почувствовала уровень физической формы первой ракетки мира

Британская теннисистка Эмма Радукану (77-я ракетка мира) высказалась после поражения от первой ракетки мира, польки Иги Свёнтек в матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Матч завершился победой Свёнтек со счётом 6:3, 6:1.

«В целом я чувствую, что физически она намного лучше меня в данный момент. Думаю, мне удалось сохранить конкурентоспособность в начале первого сета. Думаю, что первые три гейма длились более 20 минут. У нас были довольно эпические длительные розыгрыши, и я действительно думаю, что моя защита стала лучше.

Учитывая моё состояние перед турниром, я даже не была уверена, что буду играть здесь, если честно. Но сыграть, а затем пройти три раунда и победить двух замечательных соперников, да, я очень горжусь собой.

Теперь мне предстоит постоянная работа, чтобы добраться до желаемого уровня физической формы. Сегодня я почувствовала уровень физической подготовки первой ракетки мира, как она ведёт себя в поворотных движениях, резкая и неустанная. Да, я просто не смогла это вынести», — приводит слова Радукану Tennis 365.