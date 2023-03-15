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Медведев — о смэше со Зверевым: здорово выполнять такие удары в столь важные моменты

Медведев — о смэше со Зверевым: здорово выполнять такие удары в столь важные моменты
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Шестая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о великолепно выполненном им смэше (ударе по находящемуся над головой мячу — прим. «Чемпионата») в матче четвёртого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе с немцем Александром Зверевым (6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5).

Момент произошёл при счёте 1:1 на тай-брейке второго сета. Смэш Медведева напомнил аналогичный знаменитый удар Роджера Федерера, выполненный им в матче с Энди Роддиком на турнире в Базеле в 2002 году.

«Да, да, да. Сначала я увидел несколько комментариев о смэшах Федерера. Подумал: который из них? Потом вспомнил матч с Роддиком. Тот удар был более сложным, потому что ему пришлось бежать за мячом за пределы корта. Но если я правильно помню, у них момент был немного менее напряжённым. А у нас в это время был счёт 1:1 на тай-брейке, и я к тому времени уже проиграл один сет.

Да, мне в некотором смысле повезло, что Саша направил мяч туда, где я стоял. Также мне повезло, что корты здесь медленные, так что я смог нанести этот удар, и мяч не пролетел выше моей головы. Время удара и положение мяча были идеальными, поэтому мне удалось выполнить что-то похожее на подачу, но с очень дальней позиции. Единственное, что я сказал себе: просто пробей на полную мощность, другого выбора нет. Я ударил по мячу поперёк корта. Это был потрясающий удар. Даже если пытаться практиковать такое, вы, вероятно, промахнётесь в 8 или 9 из 10 попыток. Это был один счастливый момент. Конечно, здорово выполнять такие удары в столь важные моменты. Это буквально спасает твою жизнь [в матче]», — рассказал Даниил на пресс-конференции.

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