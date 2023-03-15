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Тарпищев: травма Медведева не страшная, можно продолжать играть

Тарпищев: травма Медведева не страшная, можно продолжать играть
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о повреждении российского теннисиста Даниила Медведева, полученном им в матче четвёртого круга турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе с Александром Зверевым (6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5).

«У Дани лёгкий надрыв связок. Если б с ним был мой китайский доктор, он мог бы за один день на ноги его поставить. Но травма не страшная — болеть, конечно, будет, но это не критично. Можно продолжать играть.

По матчу отмечу морально-волевые качества у Дани, он везде выглядел чуть лучше соперника. Кроме второй подачи. По игровым качествам же был чуть лучше Зверева во всём», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Соперником Медведева в 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе станет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина, который в своём матче четвёртого круга обыграл чилийца Кристьяна Гарина.

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