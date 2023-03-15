Жена Джоковича опубликовала милое селфи с Новаком из Женевы

Елена Джокович, супруга 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича, опубликовала в социальных сетях милое совместное фото с супругом из Женевы (Швейцария).

Фото: из личного архива Елены Джокович

Напомним, первый номер рейтинга Джокович пропускает турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) из-за проблем со въездом в страну. Американское правительство в данный момент не разрешает въезд в Штаты невакцинированным путешественникам. Участие серба в «Мастерсе», который вскоре пройдёт в Майами (США), также находится под вопросом.

В последний раз Джокович выходил на корт на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), он дошёл до полуфинала, где со счётом 4:6, 4:6 уступил россиянину Даниилу Медведеву.