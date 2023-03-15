Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Индиан-Уэллс-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 8-го игрового дня

Сегодня, 15 марта, в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт восьмой игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этих соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Расписание восьмого игрового дня

Кэмерон Норри (Великобритания, 10) – Фрэнсис Тиафо (США, 14) – начало — в 21:00 мск.

Даниил Медведев (Россия, 5) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 23) – начало — примерно в 1:00 мск.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц, который также продолжает участие в текущем розыгрыше.

Отметим, что второй год подряд данные соревнования из-за проблем со въездом в страну пропускает 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович. Американское правительство в данный момент не разрешает въезд в Штаты невакцинированным путешественникам.