Индиан-Уэллс-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 8-го игрового дня
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Сегодня, 15 марта, в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт восьмой игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этих соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Расписание восьмого игрового дня. Четвертьфиналы
Кори Гауфф (США, 6) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – начало — примерно в 23:00 мск.
Мария Саккари (Греция, 7) – Петра Квитова (Чехия, 15) – начало — примерно в 4:00 мск.
Отметим, что российских теннисисток в сетке соревнований не осталось.
Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.
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