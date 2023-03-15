Петра Квитова высказалась о невероятной победе над Пегулой на турнире в Индиан-Уэллсе

Чешская теннисистка Петра Квитова (15-я ракетка мира) прокомментировала сложную победу над американкой Джессикой Пегулой (3-я ракетка мира) в матче четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Пегула не реализовала четыре матчбола: один при счёте 5:4, когда подавала на матч, и три на тай-брейке, в том числе один на своей подаче.
«Просто продолжала. Я просто пыталась оставаться агрессивной, ведь это не всегда было со мной. Эмоции, конечно, были очень радостными. но я немного истощена сейчас», — приводит слова Квитовой пресс-служба WTA.
Квитова обыграла Пегулу со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (13:11). В следующем круге Квитова сыграет с теннисисткой из Греции Марией Саккари. Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8 800 000. Они продлятся до 19 марта. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.
- 15 марта 2023
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