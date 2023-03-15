Зверев — журналистам после поражения от Медведева: меня ничего не волнует, я проиграл

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев был в плохом настроении после поражения от чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), сообщают немецкие СМИ.
«Меня ничего не волнует, я проиграл», — приводит слова Зверева Süddeutschen Zeitung, которые он сказал журналистам в подтрибунном помещении.
Напомним, Зверев (12) проиграл Медведеву (5) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 5:7. Продолжительность матча составила 3 часа 10 минут.
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц, который также продолжает участие в текущем розыгрыше.
- 15 марта 2023
-
19:14
-
19:10
-
19:00
-
18:01
-
18:00
-
17:30
-
16:43
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
15:53
-
14:50
-
13:40
-
13:35
-
13:22
-
13:03
-
12:31
-
12:00
-
11:00
-
10:07
-
09:44
-
09:36
-
09:15
-
08:35
-
08:25
-
08:10
-
08:05
-
06:40
-
06:31
-
06:08
-
05:38
-
02:43
-
01:59
-
01:47
-
01:34