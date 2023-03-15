«Мини-финал был». Андрей Чесноков — о матче Медведева и Зверева на турнире в Индиан-Уэллсе

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о победе россиянина Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Мини-финал был, честно говоря. Матч был очень хороший. Я получил удовольствие от такой игры. Медведев и Зверев играли очень хорошо, классный теннис показали. Это был не матч четвёртого круга, а мини-финал по уровню тенниса. Матч был потрясающий», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Напомним, Зверев (12) проиграл Медведеву (5) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 5:7. Продолжительность матча составила 3 часа 10 минут.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц, который также продолжает участие в текущем розыгрыше.