Доминик Тим считает, что есть много игроков, которые могут победить Джоковича и Надаля

Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим считает, что в туре есть много игроков, которые могут победить серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля.
«У меня такое чувство, что сейчас есть много игроков, которые могут победить Джоковича и Надаля. Есть отличные парни, но, очевидно, что эти двое и Роджер Федерер все ещё на уровень выше всех остальных, особенно на турнирах «Большого шлема», когда дело доходило до финальных стадий», — приводит слова Тима Eurosport.
Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. Он снялся с турниров в Дохе и Дубае, а также с «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами. Джокович пропускает серию турниров в США из-за ограничений, связанных с прививкой от коронавируса.
- 15 марта 2023
-
20:44
-
20:31
-
20:04
-
20:02
-
19:43
-
19:36
-
19:14
-
19:10
-
19:00
-
18:01
-
18:00
-
17:30
-
16:43
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
15:53
-
14:50
-
13:40
-
13:35
-
13:22
-
13:03
-
12:31
-
12:00
-
11:00
-
10:07
-
09:44
-
09:36
-
09:15
-
08:35
-
08:25
-
08:10
-
08:05
-
06:40
-
06:31