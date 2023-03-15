Доминик Тим считает, что есть много игроков, которые могут победить Джоковича и Надаля

Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим считает, что в туре есть много игроков, которые могут победить серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля.

«У меня такое чувство, что сейчас есть много игроков, которые могут победить Джоковича и Надаля. Есть отличные парни, но, очевидно, что эти двое и Роджер Федерер все ещё на уровень выше всех остальных, особенно на турнирах «Большого шлема», когда дело доходило до финальных стадий», — приводит слова Тима Eurosport.

Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. Он снялся с турниров в Дохе и Дубае, а также с «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами. Джокович пропускает серию турниров в США из-за ограничений, связанных с прививкой от коронавируса.