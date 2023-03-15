«Лучшая терапия». Виктория Азаренко опубликовала милые фото с домашним питомцем

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала в социальных сетях милые фотографии со своей собакой.
«Лучшая терапия», — подписала фото Азаренко.
Фото: из личного архива Виктории Азаренко
Фото: из личного архива Виктории Азаренко
Фото: из личного архива Виктории Азаренко
Ранее Азаренко неудачно выступила на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Виктория (14) на старте соревнований проиграла 76-й ракетке мира чешке Каролине Муховой со счётом 6:7 (1:7), 3:6. В данный момент белоруска готовится к выступлению на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).
33-летняя Азаренко – чемпионка 21 турнира в одиночном разряде на уровне WTA, олимпийская чемпионка 2012 года в миксте, бронзовый призёр той же Олимпиады в одиночном разряде, трёхкратная финалистка US Open.
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