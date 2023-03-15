Андрей Чесноков прокомментировал поражение Рублёва от Норри на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва (седьмая ракетка мира) в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) от британца Кэмерона Норри (6:2, 6:4).

«Норри хорошо играл. Я думал, что Рублёв обыграет его, так как он в прошлом году обыграл его. Слабо начал сезон, проиграл в первом круге, но сейчас уже вошёл в ритм. Я склонялся к тому, что у него будет больше преимущества. Однако Норри здорово играет сейчас. Он доказывает, что ему нравится этот турнир, он чувствует уверенность здесь. Не просто так он выиграл этот турнир два года назад. Он доказал, что сильнее Рублёва», — приводит слова Чеснокова Vprоgnoze.ru.