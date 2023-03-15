Первый четвертьфинальный матч «Мастерса» в Индиан-Уэллсе прерван из-за дождя

В эти минуты в Индиан-Уэллсе (США) стартовал первый четвертьфинальный матч турнира серии «Мастерс» между британцем Кэмероном Норри (12-я ракетка мира) и американцем Фрэнсисом Тиафо (16-я ракетка мира). Однако матч после первого гейма был прерван из-за дождя.
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В ночь с 15 на 16 марта также должен был стартовать матч между Даниилом Медведевым (Россия, 5) и Алехандро Давидович-Фокиной (Испания, 23). Остальные четвертьфинальные матчи пройдут 16 марта в 21:00 мск.
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц, который также продолжает участие в текущем розыгрыше.
Отметим, что второй год подряд данные соревнования из-за проблем со въездом в страну пропускает 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.
- 15 марта 2023
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