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Первый четвертьфинальный матч «Мастерса» в Индиан-Уэллсе прерван из-за дождя

Первый четвертьфинальный матч «Мастерса» в Индиан-Уэллсе прерван из-за дождя
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В эти минуты в Индиан-Уэллсе (США) стартовал первый четвертьфинальный матч турнира серии «Мастерс» между британцем Кэмероном Норри (12-я ракетка мира) и американцем Фрэнсисом Тиафо (16-я ракетка мира). Однако матч после первого гейма был прерван из-за дождя.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
15 марта 2023, среда. 21:15 МСК
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		2  
6 		1  
         
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

В ночь с 15 на 16 марта также должен был стартовать матч между Даниилом Медведевым (Россия, 5) и Алехандро Давидович-Фокиной (Испания, 23). Остальные четвертьфинальные матчи пройдут 16 марта в 21:00 мск.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц, который также продолжает участие в текущем розыгрыше.

Отметим, что второй год подряд данные соревнования из-за проблем со въездом в страну пропускает 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.

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