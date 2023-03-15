Свёнтек: хочу набирать очки как можно быстрее, но знаю, что в Индиан-Уэллсе это невозможно

Польская теннисистка Ига Свёнтек (первая ракетка мира) прокомментировала победу в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Она обыграла британку Эмму Радукану (77-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:1.

«Я всегда хочу набирать очки как можно быстрее, когда у меня есть шанс, но я точно знаю, что иногда здесь это невозможно. Я почти уверена, что некоторые из моих ударов были бы выигрышными в других условиях, но здесь мяч отскакивает медленнее.

Я всегда довольно хороша в защите. Знала, что не могу торопиться и не могу быть нетерпеливой, поэтому просто оставалась твёрдой и хотела выбрать правильное направление. Это было больше об этом, а не о скорости и принуждении ко всему, чтобы стать победителем», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.