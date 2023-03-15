«Я не терял надежды». Оже-Альяссим — о сложном выходе в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Десятая ракетка мира, канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга он обыграл американского теннисиста Томми Пола (19-я ракетка мира). В концовке поединка Феликс два раза отыграл тройной матчбол: сначала при счёте 5:6 по геймам, а затем при 3:6 на тай-брейке.

«Я всегда оставался позитивным, я не терял надежды, я продолжал думать: «Хорошо, всё не так плохо, я могу вернуться. В конце, когда ты проигрываешь 0/40 на своей подаче, ты знаешь, что тебе надо хорошо выполнять первую подачу.

Ты просто как бы принимаешь это одно за другим. Это очень банально сказано, но это все еще работает: вот доказательство. Я действительно счастлив пройти через это. Это сумасшедшее чувство», — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба ATP.