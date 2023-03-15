Хольгер Руне — о хейте в свой адрес: очевидно, это безуспешные попытки уважать самих себя

Восьмая ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне оставил послание своим хейтерам после конфликта с титулованным швейцарцем Стэном Вавринкой.

«Прежде чем распространять хейт или писать дерьмовые комментарии, поймите, что большинство считают вас и ваши комментарии неразумными. Такие осуждения пишутся, чтобы чувствовать себя лучше, но все люди (со средним или выше среднего интеллектом) поймут, что эти комментарии вызваны защитными механизмами и завистью. Поэтому такие комментаторы начинают критиковать других в попытках снова уважать самих себя. Очевидно, безуспешных.

Я не боюсь критики. Я говорю, что не стоит писать бесполезное дерьмо, слать эмодзи клоуна или писать, что я идиот и что они надеются, что я потеряю всё и никогда не выиграю турнир «Большого шлема». Эти комментарии и эти люди неразумны», — написал Руне в своих социальных сетях.