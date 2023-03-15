«Медлительность — это суперсила». Стефанос Циципас поделился очередной философской мыслью

Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мыслями о ценности времени.

«Притормозите и найдите минутку, чтобы оценить красоту вокруг вас. В мире, движущемся с молниеносной скоростью, медлительность – это суперсила, позволяющая нам в полной мере проживать настоящий момент и находить радость в мелочах», — написал Циципас в своих социальных сетях.

24-летний Циципас является профессионалом с 2016 года. За свою карьеру он завоевал девять трофеев уровня ATP. В прошлом сезоне грек дошёл до полуфинала Australian Open, до четвёртого круга «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдонского турнира, а также вылетел в первом матче Открытого чемпионата США. Циципас выиграл трофеи на турнирах в Монте-Карло и на Мальорке. На Итоговом турнире ATP грек не сумел выйти в плей-офф, проиграв на стадии группового этапа Андрею Рублёву и Новаку Джоковичу. На старте текущего сезона Циципас дошёл до финала Australian Open, где проиграл Джоковичу.