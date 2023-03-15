Медведев — Давидович-Фокина: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Индиан-Уэллса

В ночь с 15 на 16 марта российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной в четвертьфинальном матче турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Игра состоится на центральном корте «Индиан-Уэллс Теннис Гарден» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 01:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Даниилом Медведевым и Алехандро Давидович-Фокиной.
Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Медведева. В 2021 году он выиграл со счётом 4:6, 6:4, 6:2 в 1/16 финала «Мастерса» в Мадриде, а недавно победил Давидович-Фокину в первом круге турнира ATP-500 в Роттердаме (4:6, 6:2, 6:2). Собственно говоря, с того матча, в начале которого Даниил выглядел совсем неубедительно, и началось его возрождение, а также победная серия, достигшая уже 17 поединков.
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