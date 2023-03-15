Девушка Александра Зверева опубликовала трогательный снимок поцелуя с теннисистом

София Томалла, 33-летняя немецкая модель и девушка олимпийского чемпиона 2020 года, бывшей второй ракетки мира 25-летнего Александра Зверева, опубликовала в социальных сетях трогательное фото с возлюбленным.

Фото: из личного архива Софии Томаллы

О романе Зверева и Томаллы стало известно в начале октября 2021 года. София также является актрисой и телеведущей на немецком ТВ, ранее она встречалась с солистом группы «Rammstein» Тиллем Линдеманном и вратарём Лорисом Кариусом.

Ранее оправившийся от травмы на «Ролан Гаррос» Зверев (12) проиграл чемпиону US Open – 2021 россиянину Даниилу Медведеву (5) в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 5:7. Продолжительность матча составила 3 часа 10 минут.