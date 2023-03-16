Даниил Медведев рассказал, чей бэкхенд в туре ему особенно нравится

Шестая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, чей бэкхенд в туре ему особо нравится.

«Чей бэкхенд в туре мне особо нравится? Если мы говорим о красоте этого удара, то тут могу выделить одноручный бэкхенд. Потому что это выглядит потрясающе, так живо и естественно. Очевидно, это отличается от двуручного. Поэтому мне проще говорить о двуручном. Бэкхенд Саши Зверева прекрасен. И когда Саша на пике, его удар довольно надёжен. Также надо сказать про Алехандро Давидович-Фокину. В Роттердаме я был немного удивлён, как работал его кросс с бэкхенда под заднюю. И это не было случайностью — я видел этот удар и на следующих турнирах.

По ощущениям, почти 90% тура имеют более прочный бэкхенд, чем форхенд, но зарабатывают больше очков именно с форхенда.

Кто ещё? Джокович? Я бы сказал, что его форхенд сейчас невероятен. По крайней мере, четыре последних года. Возможно, это было и до, но я не играл против него тогда. Например, когда я играю против Новака, то чувствую меньшую опасность, когда он играет с бэкхенда, чем с форхенда. Возможно, его форхенд — лучший в туре для меня. Поэтому я не так много говорю о его бэкхенде.

В этом списке определённо буду я, так как я люблю хороший бэкхенд кроссом, розыгрыши продолжительностью в 20 ударов, чтобы понять, кто ошибётся первым. Да, я люблю свой бэкхенд», — сказал Медведев в подкасте The Tennis Podcast.