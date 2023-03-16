«Нет особой разницы». Даниил Медведев — о матчах с Джоковичем, Надалем и Алькарасом

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о возможности сыграть с победителем US Open – 2022 испанцем Карлосом Алькарасом.

«Играть против Карлоса — новый вызов? Я бы сказал, что нет особой разницы. Если я доберусь до финала и увижу там Джоковича — отлично, будет сложный матч. Надаля? Отлично, меня также ждёт сложный матч. Карлоса? Да, и опять сложный матч. Кто бы там ни был, это всегда будет сложный матч. Ты в любом случае пытаешься адаптироваться тактически, физически, ментально. Так что я уверен, если мы с Карлосом будем играть в классный теннис, то будем видеть друг друга довольно часто на многих турнирах, особенно на харде. И это будет здорово», — сказал Медведев в эфире The Tennis Podcast.