Даниил Медведев назвал теннисиста, за матчами которого любит следить
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, смотрит ли матчи своих соперников.
«Я смотрю много матчей, вообще люблю смотреть теннис, но только когда в туре и не травмирован. Например, матч Алькараса с Коккинакисом на этом Индиан-Уэллсе был крутым. Кажется, я бы с удовольствием последил за битвами Алькараса, Новака (Джоковича) и Рафы (Надаля). Запомнилось, как Карлос выбил обоих с Мадрида в 2022-м. Тогда у меня была травма, и я не следил плотно за матчами, но я смотрел много хайлайтов. Это было круто. Да, после US Open Карлос не встречался ни с кем из них, но я бы с удовольствием посмотрел такие матчи», — сказал Медведев в эфире The Tennis Podcast.
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