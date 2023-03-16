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Медведев взял медицинский тайм-аут во время матча с Давидович-Фокиной

Российский теннисист Даниил Медведев взял медицинский тайм-аут во время четвертьфинального матча с представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной.

При счёте 3:3 во втором сете Медведев повредил палец на руке во время падения. Россиянин поскользнулся, споткнулся и получил ссадину на руке после чего взял медицинский перерыв.

К моменту написания новости матч возобновился.

Первый сет Медведев выиграл со счётом 6:3.

Ранее на турнире Медведев обыграл Брэндана Накашиму (США), Илью Ивашко (Беларусь) и Александра Зверева (Германия). Отметим, в матче со Зверевым россиянин также брал медицинский тайм-аут. Тогда Медведев подвернул голеностоп и упал на корт.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн.