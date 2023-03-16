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Медведев продлил победную серию до 18 матчей

Медведев продлил победную серию до 18 матчей
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал 18-ю победу подряд. Напомним, в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе россиянин обыграл представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину со счётом 6:3, 7:5.

Для россиянина эта победа стала 18-й кряду. Ранее Медведев выиграл три титула подряд – в Роттердаме, Дохе и Дубае.

Ранее на турнире в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл Брэндана Накашиму (США), Илью Ивашко (Беларусь) и Александра Зверева (Германия).

В следующем круге Медведев сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо, который в своём четвертьфинальном матче обыграл британца Кэмерона Норри.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц.

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