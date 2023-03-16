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Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев впервые выступит в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии четвертьфинала россиянин обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счётом 6:3, 7:5.

Ранее сообщалось, что для Медведева эта победа стала 18-й кряду. Ранее россиянин выиграл три титула подряд – в Роттердаме, Дохе и Дубае.

Ранее на турнире в Индиан-Уэллсе Медведев обыграл Брэндана Накашиму (США), Илью Ивашко (Беларусь) и Александра Зверева (Германия).

Следующим соперником Медведева на турнире станет американец Фрэнсисом Тиафо, который в своём четвертьфинальном матче обыграл британца Кэмерона Норри.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц.