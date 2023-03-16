Медведев сыграет с Тиафо в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем США Фрэнсисом Тиафо в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.
Ранее на стадии четвертьфинала Медведев одержал победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной со счётом 6:3, 7:5.
Полуфинальный матч между Медведевым и Тиафо состоится 18 марта.
На стадии четвертьфинала американец обыграл британца Кэмерона Норри.
Отметим, Медведев и Тиафо провели пять очных матчей, в которых россиянин одержал четыре победы. Победная серия Медведева составляет 18 матчей. Ранее россиянин выиграл три трофея подряд за три недели.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц.
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