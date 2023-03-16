Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.

«Матч был абсолютно сумасшедшим. Я мог бы говорить об этом в течение 15 минут, но просто очень рад пройти через такой тяжёлый матч в таких сложных условиях с ветром», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

В полуфинале турнира Медведев сыграет с Фрэнсисом Тиафо, который в своём четвертьфинальном матче обыграл британца Кэмерона Норри. Матч между Медведевым и Тиафо состоится 18 марта.

Отметим, Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. Победная серия россиянина составляет 18 матчей кряду.