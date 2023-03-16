Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.
«Матч был абсолютно сумасшедшим. Я мог бы говорить об этом в течение 15 минут, но просто очень рад пройти через такой тяжёлый матч в таких сложных условиях с ветром», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.
В полуфинале турнира Медведев сыграет с Фрэнсисом Тиафо, который в своём четвертьфинальном матче обыграл британца Кэмерона Норри. Матч между Медведевым и Тиафо состоится 18 марта.
Отметим, Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. Победная серия россиянина составляет 18 матчей кряду.
Комментарии
- 16 марта 2023
-
04:16
-
04:15
-
04:13
-
03:58
-
03:31
-
03:22
-
03:10
-
02:59
-
02:39
-
00:50
-
00:29
-
00:19
-
00:17
- 15 марта 2023
-
23:54
-
23:40
-
23:18
-
22:53
-
22:28
-
22:22
-
22:18
-
22:01
-
21:57
-
21:55
-
21:29
-
21:14
-
20:44
-
20:31
-
20:04
-
20:02
-
19:43
-
19:36
-
19:14
-
19:10
-
19:00
-
18:01
Партнерский контент