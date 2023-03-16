Индиан-Уэллс-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 9-го игрового дня
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Сегодня, 16 марта, в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт девятый игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этих соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Расписание девятого игрового дня. Четвертьфиналы
Каролина Мухова (Чехия, SR) – Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — начало — примерно в 21:00 мск.
Ига Свёнтек (Польша, 1) – Сорана Кырстя (Румыния, 83) — начало — не ранее, чем в 22:30 мск.
Отметим, что российских теннисисток в сетке соревнований не осталось.
Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.
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