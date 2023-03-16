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Медведев рассказал, что играл на обезболивающих с Давидович-Фокиной

Медведев рассказал, что играл на обезболивающих с Давидович-Фокиной
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что играл с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной на обезболивающих в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. Матч завершился победой россиянина со счётом 6:3, 7:5.

«На самом деле я рад, что лодыжка не сильно болела, потому что, когда я разминался, она болела довольно сильно. Я знал, что буду играть, я знал, что буду стараться. Но я не мог хорошо двигаться на разминке. Я старался разогревать лодыжку как можно дольше, принял одно обезболивающее, так что это, наверное, помогло. На самом деле я чувствовал себя всё лучше и лучше во время матча», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

В полуфинале турнира россиянин сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо. Матч состоится 18 марта.

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