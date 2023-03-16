Медведев высказался о Тиафо перед полуфинальным матчем на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с американцем Фрэнсисом Тиафо в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.
«Он играет великолепно. Фрэнсис — очень накачанный, горячий теннисист, поэтому в удачный день он может обыграть любого. Я уверен, что он мог бы победить Новака, Надаля Он действительно победил Рафу на Открытом чемпионате США, что очень важно. Конечно, мне нужно стараться изо всех сил. Это никогда не бывает легко, и я просто должен показать свой лучший теннис и попытаться обыграть такого великолепного соперника», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.
Матч между Медведевым и Тиафо состоится 18 марта.
Напомним, в четвертьфинале турнира Медведев обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину.
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