Медведев высказался о Тиафо перед полуфинальным матчем на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с американцем Фрэнсисом Тиафо в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Он играет великолепно. Фрэнсис — очень накачанный, горячий теннисист, поэтому в удачный день он может обыграть любого. Я уверен, что он мог бы победить Новака, Надаля Он действительно победил Рафу на Открытом чемпионате США, что очень важно. Конечно, мне нужно стараться изо всех сил. Это никогда не бывает легко, и я просто должен показать свой лучший теннис и попытаться обыграть такого великолепного соперника», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Матч между Медведевым и Тиафо состоится 18 марта.

Напомним, в четвертьфинале турнира Медведев обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину.