Стало известно, почему Плишкова отвернулась от Саккари после конца встречи

После поражения от греческой теннисистки Марии Саккари (седьмая ракетка мира) чешка Каролина Плишкова (17- я ракетка мира) демонстративно отвернулась от соперницы во время рукопожатия. Причиной такого действия стал спорный эпизод в третьем сете, когда судья не заметил касания ракетки гречанки по мячу, а Мария не призналась в этом, несмотря на требования Плишковой, сообщает Sport.pl.

Противостояние Саккари и Плишковой стало одним из самых драматичных на нынешнем турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Уроженка Афин выиграла со счётом 6:4, 5:7, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.

Во втором сете на подаче соперницы двукратная финалистка турниров «Большого шлема» повела со счётом 30-0. Затем судья не заметил не заметил касания мяча ракеткой Саккари, и именно гречанка получила ещё одно очко. Разъярённая Плишкова требовала от соперницы, чтобы та призналась в касании, но этого не произошло. Чешка воспользовалась правом посмотреть повтор, но рефери снова не заметил контакта мяча с ракеткой Саккари. В итоге сет взяла гречанка и перевела матч в третью партию, где и добилась эмоциональной победы.