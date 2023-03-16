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Саккари перевернула ход матча с Квитовой и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Саккари перевернула ход матча с Квитовой и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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Греческая теннисистка Мария Саккари (седьмая ракетка мира) переиграла чешскую теннисистку Петру Квитову (15-я ракетка мира) и пробилась в полуфинал турнира серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Саккари одержала победу со счётом 4:6, 7:5, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. За это время Саккари выполнила шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Квитова выполнила шесть подач навылет, допустила 12 двойных ошибок и смогла реализовать три брейк-пойнта из девяти.

В полуфинале Саккари встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Они продлятся до 19 марта. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
16 марта 2023, четверг. 04:10 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 1
         
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
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