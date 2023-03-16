Соболенко — о победе над Гауфф: рада, что смогла закончить матч за два сета

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинале она обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:0.

«Да, это был отличный матч. Я отлично себя чувствовала на корте. Думаю, отлично играла в теннис, и очень довольна этой победой. Матчи с Кори всегда тяжёлые, и я очень рада, что смогла закончить этот матч за два сета. Так счастлива, что сегодня смогла показать свой лучший теннис», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

За место в финале Соболенко сразится с гречанкой Марией Саккари. Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей турнира является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.